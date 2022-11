Încă un record: Iga Swiatek distruge tot, inclusiv la Turneul Campioanelor: cine sunt cele patru semifinaliste

Liderul autoritar al circuitului WTA, Iga Swiatek (21 de ani) a pierdut doar 13 game-uri în faza grupelor Turneului Campioanelor, în care și-a măsurat forțele cu Daria Kasatkina, Caroline Garcia și Cori Gauff.

În întrecerea din Fort Worth, Texas, Swiatek a întrecut-o pe Kasatkina scor 6-2, 6-3, pe Garcia, 6-3, 6-2, iar tinerei americane Gauff nu i-a lăsat decât trei game-uri, în manșa întâi, depășind-o cu 6-3, 6-0.

Campioană în sezonul 2022 la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma, Roland Garros, US Open, și San Diego, Iga Swiatek se arată drept semifinalista cea mai îndreptățită să viseze la marele premiu de $1,680,000, care o așteaptă, în cazul în care va ridica trofeul, la finalul zilei de luni, 7 noiembrie.

Doar Justine Henin, în 2007, a pierdut mai puține game-uri decât Iga Swiatek, în faza grupelor Turneului Campioanelor, în ultimele 15 ediții.

Jessica Pegula, Ons Jabeur, Cori Gauff și Daria Kasatkina au părăsit Turneul Campioanelor după faza grupelor, singuele jucătoare fără victorie sfârșind tocmai reprezentantele gazdelor, americancele Pegula și Gauff.

