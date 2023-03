Iga Swiatek a semnat cu Roger Federer! Numărul 1 WTA, prima jucătoare îmbrăcată cu echipamentele On 

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) este prima jucătoare din circuitul WTA care a semnat cu firma On, deținută de Roger Federer. Jucătoarea care domină tenisul feminin de aproximativ un an a filmat un spot publicitar în care și-a prezentat noul producător de echipament simțindu-se bine pe terenul de tenis.

Îmbrăcată în negru, într-un echipament simplu și elegant, Swiatek s-a declarat încântată de noul parteneriat, prin care a renunțat definitiv la colaborarea cu brand-ul japonez, Asics.

???? I’m thrilled to announce I am the first female tennis athlete at On. I’m happy the On team believes in me as an athlete and a person. We plan to grow, develop and make an impact together. #letsgo #DreamOn

Big thanks to my team for this amazing achievement in business.#ad pic.twitter.com/KXZxRYW3Dp