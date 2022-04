Identic cu Rafael Nadal! Coincidențe extraordinare între Alcaraz și Nadal: puștiul de 18 ani îl bate din nou pe Tsitsipas și intră în top 10 ATP

Carlos Alcaraz (18 ani, 11 ATP) și-a asigurat intrarea în premieră în top 10 ATP, prin calificarea în semifinalele turneului ATP 500 de la Barcelona. În urmă cu 17 ani, în aceeași dată de 22 aprilie, Rafael Nadal intra la rândul său pentru prima oară în top 10 ATP.

Tânărul tenismen spaniol a fost nevoit să câștige două meciuri în aceeași zi, pentru a ajunge în faza semifinalelor, ordinea meciurilor turneului sfârșind redefinită de ploile care au căzut asupra orașului în ultimele zile.

Carlos Alcaraz l-a învins pe compatriotul Jaume Munar, scor 6-3, 6-3, în optimile de finală, iar după câteva ore de pauză l-a eliminat pe Stefanos Tsitsipas, scor 6-4, 5-7, 6-2, finalist en-titre la Barcelona și proaspăt campion la Monte Carlo.

Prin această victorie, Carlos Alcaraz îl întrece pe britanicul Cameron Norrie în ierarhia ATP și intră în top 10 ATP la vârsta de 18 ani, identic cu situația lui Rafael Nadal, care, în 2005, la aceeași vârstă, pătrundea pentru prima datpă între primii zece jucători ai lumii.

April 25th 2005 - @RafaelNadal breaks into the Top 10 after winning in Barcelona

April 25th 2022- @alcarazcarlos03 breaks into the Top 10 after Barcelona pic.twitter.com/krmkHpBf8i