FCSB a pierdut în etapa a treia din Superligă, 0-2 în Ghencea cu Oțelul Galați, scor echivalent cu primul eșec al stagiunii pentru campioana en-titre a României.

Echipa lui Dorinel Munteanu a înscris două goluri de manual, prin Juri Cisotti (minutul 44) și Diego Zivulic (minutul 59).

Cei doi marcatori ai gălățenilor au profitat de degringolada din defensiva lui FCSB și au înscris cu două execuții superbe.

Oțelul s-a impus cu 2-0 deși a avut o posesie infimă, de doar 26%!

"Presiunea a fost mare, am fost găsit de la 16 metri, am șutat și am dat gol.

A fost un meci diferit, am câștigat și anul trecut cu FCSB, am fost o echipă tare, avem disciplină, alergăm mult și avem multe lucruri frumoase în față.

Asta ne propunem, să ne întoarcem la Galați și să ne refacem pentru a ne pregăti pentru meciul de vineri cu Hermannstadt", a declarat Juri Cisotti după meci.

Elias Charalambous, categoric după înfrângerea cu Oțelul: "Asta e o mare problemă!"

„Am avut câteva șanse să marcăm în prima repriză, dar în a doua repriză nu am existat pe teren. Trebuie să înțelegem că fără pasiune nu putem face nimic pe teren.

Trebuie să schimbăm situația, sunt sigur că putem să facem asta. Am fost penibili în a doua repriză, nu a fost ce așteptam.

Nu putem merge așa, cu siguranță că vom schimba”, a declarat după eșec antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous.

Elias Charalambous: ”Au fost greșeli mari din partea lui Chiricheș”

„Este adevărat că au fost greșeli mari din partea lui Chiricheș, dar nu el este mare problemă. Ne-a lipsit spiritul de luptă.

Dacă va trebui să continuăm doar cu 11-13 jucători, o vom face. Mereu am spus că cel mai important meci este cel pe care îl jucăm. La ce am văzut astăzi, poate asta a fost problema.

Ne-am gândit la Maccabi, iar asta este o mare problemă. Luăm goluri foarte ușor și asta trebuie să schimbăm. Am văzut că suporterii i-au certat pe jucători, au avut dreptate.

Suntem un club normal și este normal să jucăm fotbal. Întâi trebuie să ne calificăm și după aceea trebuie să ne obișnuim cu ritmul acesta de a juca un meci la trei patru zile.

Vine meciul cel mare, trebuie să fim sută la sută miercuri”, a conchis antrenorul campioanei.