Criticat public de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a dat replica: "Poate se crede că joc la mișto"

Chiricheș a gafat la primul gol al gălățenilor, din minutul 44, când a pasat greșit, iar Juri Cisotti a profitat și a deschis scorul. Fostul fundaș de la Tottenham și Napoli a avut și alte intervenții nesigure pe durata meciului pierdut de FCSB cu 0-2.

Gigi Becali, critici publice pentru Vlad Chiricheș după 0-2 cu Oțelul Galați

După meci, Gigi Becali a spus că FCSB a pierdut meciul exclusiv din cauza lui Vlad Chiricheș.

"Greșești o dată, de două ori, de trei, dar... Faci, dregi, îți mulțumesc, dar să dai pasă doar la adversari... Nu se poate așa ceva! N-avem cum să construim din spate.

E adevărat, e valoros Chiricheș, dar joacă prea lejer, da pasă la adversar și te nenorocește. Așa au zis antrenorii, să construim din spate. Eu vreau fundași centrali care să câștige dueluri. Haruț ce vină are? Ce putea să facă? De ce să strângă? Lasă, să nu mai strângă", a spus Becali, la Digisport.

Vlad Chiricheș: "Probabil câteodată jocul pare zeflemist și poate se crede că joc la mișto"

După intervenția lui Becali de la TV, Vlad Chiricheș a apărut la interviuri. Fundașul a fostrebat despre criticile primite din partea patronului și și-a asumat vinovăția pentru eșecul cu Oțelul.

"Cred că jocul l-am început bine. Am avut câteva ocazii bune, apoi a venit pasa aia a mea mai moale spre Denis și îmi asum cumva această înfrângere pentru că lucrurile mai rele poate au plecat de la faza aceea. Am primit gol și n-am reușit să mai revenim în joc. Mi-e foarte greu să vorbesc despre ceilalți. Pur și simplu, pasa mea a fost mai moale, îmi asum responsabilitatea pentru golul primit. Din acel moment, lucrurile au fost înspre rău și nu am reușit să revenim.

Și noi am discutat în vestiar că, dacă nu avem încredere că putem întoarce rezultatul, nici n-are rost să ieșim de la vestiare. Am vrut să ieșim cu atitudine bună, să încercăm să revenim. Nu am reușit. Apoi a venit și golul al doilea, o execuție extraordinară.

(n.r - Întrebat despre criticile lui Gigi Becali la adresa sa) Sunt sigur că a făcut-o. E normal. Probabil câteodată jocul pare zeflemist și poate se crede că joc la mișto. Felul meu de a juca e de a încerca să construiesc din apărare, cu pase scurte, să încercăm să ducem cât mai ușor mingea spre atacanți. Poate câteodată nu e exact ce vrea patronul, dar sper ca în următoarele jocuri să fie mai bine și să reușim să câștigăm", a spus Vlad Chiricheș.