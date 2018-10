FOTO | Simona Halep trage din greu la antrenamente! A inceput recuperarea

Simona Halep s-a intors saptamana trecuta in Romania!

Sportiva noastra nu are de gand sa piarda timpul in zadar. Ea a fost diagnosticata de curand cu hernie de disc, insa nu se va opri din a incerca sa fie la capacitate maxima la inceputul sezonului viitor.

"Este exclus sa ma operez, am nevoie de o pauza de 3-4 saptamani, voi merge acasa si voi face multa gimnastica si fizioterapie. Inca am un mare regret ca nu joc la Singapore, dar nu ma voi uita nici macar un minut la turneu. Am nevoie de recuperare si de vacanta, vacanta, vacanta! Am patru destinatii posibile, o sa vad unde merg”, a spus Simona la revenirea in tara.

Ea a postat luni pe contul personal de Instagram o fotografie din sala de forta, semn ca se straduieste sa scape cu orice pret de durerile de la spate pentru ca anul 2019 sa-i aduca noi rezultate dorite. Alaturi de ea este si preparatorul sau fizic, Teo Cercel, care se asigura ca liderul mondial din WTA nu face miscari gresite in procesul de recuperare.