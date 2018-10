"Uitati-va ce a trebuit sa faca anul asta!" O legenda URIASA din tenis, indragostita de Halep. Ce a declarat

Simona Halep a primit la Singapore trofeul destinat jucatoarei care termina anul pe primul loc WTA, trofeu care-i poarta numele legendarei Chris Evert.

Castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, Evert este de parere ca Halep merita cu prisosinta acest trofeu pentru sacrificiile pe care sportiva noastra le face pentru acest sport.

"Uitati-va ce a trebuit sa faca Simona in acest an, cate meciuri de trei seturi a castigat. Ea, Kerber si Wozniacki nu au o arma mare, asa ca trebuie sa lupte din rasputeri. Este epuizant sa le vad jucand. Sarmana Simona trebuie sa alerge trei pasi pentru fiecare pas facut de Venus. Apoi lumea se intreaba de ce oboseste la un turneu. Ei bine, are 1.68 metri, asa ca merita felicitari!", a spus Chris Evert pentru site-ul oficial al WTA.

Anul acesta, Simona Halep a castigat primul Grand Slam din cariera, la Roland Garros, si a disputat si o finala la Australian Open, pierduta in fata Carolinei Wozniacki. De asemenea, Simona s-a mai impus si la turneele de la Shenzhen si Montreal.