Finalist învins categoric la Madrid, Zverev îi face praf pe organizatori: „O rușine absolută! Nu am avut nicio șansă”

Alexander Zverev (25 de ani, 3 ATP) s-a declarat total nemulțumit de ordinea de joc impusă de organizatorii turneului ATP Masters 1000 din capitala Spaniei. În conferința de presă organizată după încheierea finalei pierdute, scor 6-3, 6-1 în favoarea tânărului Carlos Alcaraz, Zverev a dezvăluit că a ajuns la hotel la ora 04:30 dimineața, înaintea semifinalei cu Stefanos Tsitsipas, iar înaintea finalei a reușit să doarmă doar după ora 05:00.

Problema a apărut ca urmare a programului de joc redactat de oficialii turneului de la Madrid, care au permis ca anumite meciuri să se încheie după miezul nopții, ora locală.

Alexander Zverev: „Carlos Alcaraz joacă uimitor. E cel mai bun din lume, la ora actuală.”

„Alcaraz joacă uimitor. Nu încape îndoială. Dar un lucru pe care trebuie să îl spun e că lucrul făcut de ATP în această săptămână a fost o rușine absolută. Alaltăieri, am ajuns în pat la ora 04, 04:30, iar ieri, la 05:20. Știți, dacă o persoană normală se pune să doarmă la 04, iar apoi, următoarea noapte, la 05, îi va fi dificil doar să stea treaz.

Iar, pentru mine, să joc o finală cu Carlos Alcaraz, care, în opinia mea, este cel mai bun jucător din lume în aceste momente, într-un eveniment Masters 1000, e dificil.

"Right now you are the best player in the world." @AlexZverev with high praise for @alcarazcarlos03 in Madrid. #MMOPEN pic.twitter.com/JtRbwAlcYZ — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022

„Probabil, chiar dacă eram proaspăt fizic, nu îl băteam pe Carlos, dar ar fi fost un meci mai bun.”

Astăzi am fost puțin nervos pe teren, pentru că nu am avut nicio coordonare. Nu am avut pic de coordonare la servă, în lovituri, am ratat câteva smash-uri pentru că nu am văzut mingea.

Nu vreau să-i iau din merite și, probabil, azi, chiar dacă eram proaspăt, nu îl băteam pe Carlos, dar cu siguranță ar fi fost un meci mai bun. Sunt trist pentru finala pe care am jucat-o, pentru că ar fi putut să fie un meci foarte bun.

Dar nu am avut nicio șansă să fiu eu însumi azi. Nu am avut nicio șansă să joc la nivelul meu. Nu e prima dată când se întâmplă. În Acapulco, am jucat până la 05 dimineața și am rămas treaz până la 08:30. Se întâmplă săptămânal și, să fiu sincer, m-am cam săturat,” a declarat Alexander Zverev, în fața jurnaliștilor prezenți la Madrid.

Alexander Zverev l-a învins pe Jenson Brooksby în cel mai târziu meci jucat vreodată în circuitul ATP. Zverev l-a învins pe Brooksby în primul tur al competiției ATP 500 de la Acapulco, scor 3-6, 7-6 (12-10), 6-2, într-o partidă începută după ora 01:20, ora locală și încheiată la ora 04:55, ora locală.

1240 de puncte ATP îl separă pe Alexander Zverev de prima poziție a clasamentului ATP, ocupată actualmente de Novak Djokovic.

MASTERY IN MADRID ???? Championship point as @alcarazcarlos03 won his second Masters 1000 title!#MMOPEN pic.twitter.com/HfuLoby1fN — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022

Zverev wasted no time ripping the ATP for the scheduling once he got into press after losing the Madrid final. pic.twitter.com/BXhxCBawjv — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 8, 2022

