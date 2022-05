Tânărul tenismen spaniol l-a învins pe liderul mondial, scor 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5) după un meci de trei ore și 38 de minute, meci echilibrat, în care a dominat echilibru, diferența făcându-se doar la câteva puncte.

Carlos Alcaraz, care a împlinit joi 19 ani, este locul nouă mondial şi cap de serie nr.9 în competiţia din capitala Spaniei. El a devenit cel mai tânăr jucător calificat în finala de la Madrid.

Djokovic, care s-a impus la Madrid în 2011, 2016 şi 2019, nu a câştigat niciun turneu în 2022, el ratând prima parte a sezonului după ce a refuzat să se vaccineze împotriva Covid.

După acest succes, Alcaraz a devenit primul jucător de tenis care reușește să-i învingă la același turneu, pe zgură, pe Rafael Nadal și Novak Djokovic.

REMEMBER THIS MOMENT ????

Match point as @alcarazcarlos03 defeats Novak Djokovic to become the youngest finalist in #MMOPEN history. pic.twitter.com/5XhUInYuzu