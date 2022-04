Mats Wilander îl ironizează pe Alexander Zverev (3 ATP), pe tema banilor: „Sper să înțeleagă că nu vin automat spre el”

De șapte ori campion în turneele de mare șlem, Mats Wilander l-a criticat aspru pe germanul Alexander Zverev (25 de ani, 3 ATP), în contextul în care jucătorul a vorbit despre bani, în timpul primului turneu de mare șlem al anului.

Zverev a fost făcut contra-exemplu pentru noua generație de către Mats Wilander, care l-a comparat cu reprezentanții „Big 3”, pe care acesta nu i-a auzit niciodată să menționeze cu interes acest subiect.

Mats Wilander vrea să vadă tenismeni care să joace pentru ei înșiși, nu pentru bani

„Nu i-am auzit niciodată pe Rafael Nadal, Roger Federer sau Novak Djokovic menționând banii. Sascha a spus că stă mult timp acasă, dar că e o slujbă bună și face mulți bani.

Când am auzit asta, am spus: 'wow, interesant.' Puncte ATP, locuri în clasament, le înțeleg. Dar sper ca Sascha să înțeleagă că, de fapt, nu vrea să fie numărul 1 mondial, ci că are nevoie, în adâncul inimii sale, să fie cel mai bun tenismen care poate să fie. Să nu spere că acestea vor veni către el, automat,” a spus Mats Wilander, pentru Eurosport.

$30,886,535 a câștigat din tenis până în prezent Alexander Zverev, jucător cu 19 titluri ATP în palmares. Cea mai importantă victorie a carierei sale rămâne Turneul Campionilor din 2021.