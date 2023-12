Ediția 2023 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open a fost un succes. Dincolo de faptul că întrecerea a primit, pentru al doilea an la rând, distincția de „cel mai bun turneu WTA 250 al anului”, tenisul românesc a fost puternic ajutat de rezultatul Gabrielei Ruse, care a încheiat competiția ca finalistă.

Întrecerea a fost o ocazie bună și în drumul jucătoarei Miriam Bulgaru spre prima sută mondială. Sportiva din Alba Iulia a reușit prima victorie a carierei pe tabloul principal al unui turneu WTA 250.

