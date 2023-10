Gabriela Ruse - Tamara Korpatsch e finala de la Transylvania Open. Meciul e azi (17:30), LIVE pe Pro Arena și VOYO

Așa cum și-au dorit fanii români, țara noastră are o reprezentantă în finala turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, organizat de Patrick Ciorcilă, în BT Cluj Arena.

Gabi Ruse a avut o constanță și a crezut în forțele sale pe tot parcursul turneului. Și-a ridicat nivelul mental și de energie de la meci la meci și a jucat un tenis de înaltă calitate, cu lovituri precise și o deplasare formidabilă pe suprafața iute din moderna sală din Cluj.

Tamara Korpatsch (Germania) s-a calificat în finala turneului Transylvania Open (WTA 250), găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale de 259.303 dolari, sâmbătă, după ce a învins-o pe conaţionala Eva Lys, cu 6-4, 6-3.

VIDEO | Reacția Gabrielei Ruse după calificarea în finală

"M-am simțit ca la un meci de Fed Cup, am simțit că a jucat România - Spania, publicul a fost extraordinar, mi-a dat așa o energie. Mai ales pe final, când am avut atât de multe emoții. Acolo s-a făcut diferența. Nu pot să vă descriu cum m-am simțit la sfârșit.

Nu-mi imaginam că o să ajung în finală, dar îmi imaginam o arenă plină de români. Nu am avut niciodată o finală acasă, îmi doresc tare mult să mă bucur de ceea ce se întâmplă mâine pe teren. Am pupat arena, Clujul, am pupat tot ce se putea pupa. Au fost atât de multe emoții pe teren, încât nu pot să vă descriu", a declarat Gabriela Ruse, în exclusivitate pentru PRO TV și Pro Arena.