FOTO ȘI VIDEO Transylvania Open, cel mai bun turneu de tenis WTA 250 din lume, pentru a două oară consecutiv!

Transylvania Open, turneul de tenis din Cluj-Napoca ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție, a obținut din nou, pentru al doilea an consecutiv, titlul de Best Tournament of the Year la categoria 250!