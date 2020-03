NICIUN TURNEU PENTRU TOT RESTUL ANULUI? | Intregul sezon 2020 de tenis este in pericol, conform unui fost tenismen spaniol  

Masurile de preventie impotriva raspandirii coronavirusului ar putea insemna impiedicarea desfasurarii oricarui turneu pana la finalul anului 2020.

Un fost tenismen spaniol, Emilio Sanchez Vicario este de parere ca raspandirea coronavirusului va impiedica desfasurarea oricarui turneu de tenis nu doar pana la 7 iunie 2020, ci pentru tot restul anului.

"Nu cred ca va fi posibil in 2020. Nu se va mai juca tenis. Cand epidemiile se vor incheia in toate tarile, guvernele vor impune controale si vor obliga oamenii la carantine de 14 zile, cum s-a intamplat si in China, unde se muta dintr-un oras in altul. E imposibil ca jucatorii sa stea in carantina cate paisprezece zile inaintea fiecarui turneu," a afirmat Emilio Sanchez Vicario la o saptamana dupa ce conducerile ATP si WTA au decis anularea intregului sezon de zgura si prelungirea suspendarii stagiunii pana in data de 7 iunie.

No creo sea posible 2020. No habrá mas tenis. Cuando acabe virus en cada pais, los gobiernos impondrán control y obligarán a cuarentenas 14 dias, como en China hacen hasta para moverse de ciudad a ciudad. Es imposible que jugadores hagan cuarentenas 14 días antes de cada torneo. https://t.co/joMuZ4Rtwj — EmilioSanchezVicario (@EmilioSVicario) March 22, 2020

"In Madrid pare ca suntem in razboi. Sper ca esti bine in Napoli (n.r. localitatea din Florida) si, mai presus de toate, ai grija de tine. Vom vorbi mai tarziu despre tenis; anul 2021 pare o posibilitate reala pentru asta," i-a raspuns Feliciano Lopez, numar 56 ATP.

Emilio Sanchez Vicario s-a retras din tenis in 1998, dupa 14 ani de cariera in care a reusit sa castige trei titluri de Grand Slam in proba de dublu (Roland Garros si US Open in 1988 si Roland Garros in 1990). La simplu, cea mai buna performanta a spaniolului in competitiile de mare slem a fost reprezentata de sferturile bifate la Roland Garros si US Open, in 1988.