El este PRIMUL TENISMEN CONTAMINAT cu COVID-19! | Ce se va intampla cu jucatorul 

Thiago Seyboth Wild este primul tenismen depistat pozitiv cu noul coronavirus. Tenismenul brazilian in varsta de 20 de ani, numar 114 ATP a anuntat aseara ca se afla in autoizolare pe fondul infestarii cu COVID-19.

"Salutare, lume, vreau sa va spun ca am contactat COVID-19, dar m-am autoizolat in ultimele saptamani si am avut grija de mine, urmand instructiunile medicilor. Videoclipul acesta e doar un memento pentru voi: stati acasa, ingrijiti-va apropiatii si ramaneti in siguranta," a spus Thiago Wild.

February: Thiago Wild, 19, wins his first ATP title in Santiago;



In februarie, Thiago Wild a castigat primul turneu ATP al carierei, impunandu-se in competitia de calibru 250 de la Santiago, dupa o victorie in finala impotriva numarului 36 ATP, norvegianul Casper Ruud, scor 7-5, 4-6, 6-3.

La 20 de ani, Thiago Wild este al doilea cel mai bine clasat jucator brazilian, dupa Thiago Monteiro (25 de ani), ocupant al pozitiei 82 in ierarhia mondiala. La inceputul acestei luni, Seyboth a debutat in Cupa Davis pentru Brazilia, pierzand in trei seturi meciul cu John Millman din Australia (43 ATP).

Brazilian Thiago Wild, the first professional tennis player to announce a positive covid19 test: "Stay home, take care. This is serious."

Brazilian president, just three hours ago: "We must end this hysteria and open schools. This is only dangerous for the elderly."