US Open schimba suprafata de joc, iar lumea tenisului EXPLODEAZA! | "Va fi noul Roland Garros! Suprafata era deja super-lenta!"

US Open este indubitabil cel mai variat turneu de mare slem in ceea ce priveste suprafata de joc. Pentru prima oara din 1978 incoace, oficialii Grand Slam-ului american au decis schimbarea hard-ului DecoTurf cu hard-ul Laykold, un ciment mai lent, mai putin sensibil la permutarile meteorologice, utilizat deja cu succes in turneele ATP si WTA din Miami, dar si in Fed Cup.

"Am simtit ca a sosit timpul sa exploram noi abordari si tehnologii cu privire la suprafetele terenurilor de joc. In aceasta cautare, Laykold a urcat rapid in top, iar lucrand cu ei, suntem increzatori ca vom avea cele mai bune terenuri din lume," a declarat Danny Zausner, ofiter al Centrului National de Tenis American.

The @usopen slow downs courts surface

New-York's tournament has announced that Laykold will replace DecoTurf on its courts. Already in use in Miami, Laykold is a slower surface.

