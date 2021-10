"Este Emma Răducanu cea mai bună jucătoare din lume?” Un fost antrenor al sportivei a râs când a auzit întrebarea

Emma Răducanu este campioană de turneu de mare șlem la vârsta de 18 ani, iar dacă acest statut nu ar fi suficient pentru a-i confirma valoarea, un fost antrenor, care a pregătit-o între 14 și 16 ani, Roman Kelecic confirmă caracterul special al sportivei britanice cu origini românești.

„Pe lângă faptul că talentul său e incomensurabil, muncește din greu. Are o mentalitate de învingătoare, o minte puternice și știe bine cum să găsească drumul către victorie. A jucat zece meciuri fără să piardă set la New York, iar pe lângă cunoștințele de tenis, a arătat o putere psihologică evidentă. Oricând și oriunde joacă, ea merge la victorie,” a declarat Roman Kelecic pentru Blic Sport, notează Tennis Head.

Întrebat dacă o consideră pe Emma Răducanu drept cea mai bună jucătoare din lume la ora actuală, Roman Kelecic a răspuns râzând, înainte de a-și spune părerea: „E o întrebare dificilă, mulți factori influențează răspunsul. Dacă m-ai fi întrebat acum un an, aș fi spus că locul ei în top 20 era asigurat. După Wimbledon, am urcat ștacheta și am zis că noul ei țel este să intre în top 10.

Dar acum, voi spune că are potențialul de a intra în primele 5 jucătoare. Dacă o vor cruța accidentările, iar ea continuă să fie constantă, doar cerul e limita la ceea ce poate reuși în tenis,” a adăugat fostul antrenor al Emmei Răducanu, Roman Kelecic.