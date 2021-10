Simona Halep și Emma Răducanu, la o singură victorie de prima confruntare directă! Traseul româncelor la Indian Wells

Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu și-au aflat primele adversare în turneul WTA 1000 de la Indian Wells. Clasate în top 50 mondial, Halep și Cîrstea vor avea liber în primul tur, în vreme ce Irina Begu (61 WTA) se va duela cu Fiona Ferro (83 WTA).

Sorana Cîrstea o va primi în turul secund pe învingătoarea meciului dintre Miesaki Doi și Ann Li, urmând ca în turul 3 să o înfrunte pe Elina Svitolina.

În schimb, Simona Halep va debuta contra câștigătoarei partidei dintre Shuai Zhang și Marta Kostyuk, iar într-un potențial tur 3 s-ar putea duela tocmai cu Emma Răducanu.

Prima confruntare oficială dintre Simona Halep și Emma Răducanu va fi făcută posibilă dacă Halep va trece de Zhang/ Kostyuk, iar Răducanu, de Sasnovich/ Osorio Serrano.



Tur 1: liber

Tur 2: Shuai Zhang (48 WTA) / Marta Kostyuk (58 WTA)

Tur 3: Emma Răducanu (22 WTA)

Optimi: Victoria Azarenka (32 WTA) / Petra Kvitova (11 WTA)

Sferturi: Elina Svitolina (7 WTA)

Semifinale: Iga Swiatek (4 WTA) / Belinda Bencic (10 WTA)

Finală: Karolina Pliskova (3 WTA) / Grbine Muguruza (6 WTA)

Main draw @BNPPARIBASOPEN, where Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, and Elina Svitolina are the top seeds.

Main draw play begins Wednesday. #BNPPO21 pic.twitter.com/iFdmMBYV13