Episodul care a făcut-o pe Simona Halep să afirme fără ocolișuri: "Nu am putut să mă mișc"

Simona Halep impresionează de multe ori prin felul în care vorbește despre unele meciuri. Revenită în circuit după ce TAS i-a redus suspendarea, constănțeanca a avut parte la primul meci în WTA, pe 19 martie, în runda inaugurală de la Miami Open, de o adversară dificilă: Paula Badosa.

Românca a fost învinsă de Paula Badosa (locul 80 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3, după o oră şi 58 de minute de joc. Confruntarea din Florida a fost prima partidă jucată de Halep după 569 de zile şi după ce a fost depistată pozitiv şi suspendată. În setul doi, Simona a acuzat o durere la umărul drept.

„Am avut patru zile în care nu am putut să mă mișc. Niște dureri musculare pe care nu le-am mai întâlnit niciodată înainte. Dar a fost normal. Primele zile după un meci de după aproape doi ani, este greu. Și l-am simțit cu vârf și îndesat”, a declarat Simona Halep, potrivit Digisport.

Pentru prezența în primul tur la Miami, Simona Halep s-a ales cu un premiu de 23.250 de dolari şi 10 puncte WTA.

Durerile resimțite au fost dezvăluite în primă fază de Simona Halep chiar la conferința de presă de la puternicul turneu din Miami.

"Am spus mereu că deşi dacă te antrenezi mult, nu este ca la un meci oficial, dar m-am menţinut în formă făcând antrenamente la sală, nu am jucat mult teni în ultima lună, nu m-am îngrăşat, deci a fost un lucru bun. Sigur, nu sunt la cel mai bun nivel fizic, dar mă simt bine, m-a ajutat munca la sală în fiecare zi. Nu am avut niciun plan făcut, am aşteptat decizia, venirea aici a fost din dragoste pentru tenis.

A fost rapid, este prea devreme să vorbesc despre planuri de viitor, mă duc acasă, trebuie să mă antrenez mai mult, nivelul este foarte ridicat în aceste zile.,Tenisul este foarte puternic în aceste zile, nu ştiam cum o să mă descurc, dar a fost destul destul de bine pentru primul meci, vom vedea" a declarat Halep, la conferinţa de presă de după meciul cu Badosa, pe 19 martie.

Simona Halep va juca la Oeiras, în Portugalia

Acceptată grație unui wildcard pe tabloul principal de la Oeiras, Portugalia, în perioada 15-21 aprilie, Simona Halep (32 de ani, locul 1.144 WTA) va evolua pentru prima dată în carieră într-o competiție WTA care nu pune în joc cel puțin 250 de puncte.

Sportiva din Constanța se va întoarce în orașul portughez după o pauză de nu mai puțin de 13 ani, interval în care a devenit cea mai bună jucătoare a lumii și și-a trecut în cont două turnee de Mare Șlem. Iar tabloul de la Oeiras, lipsit de mari vedete, pare perfect pentru o primă săptămână reușită cu spaniolul Carlos Martinez în lojă.