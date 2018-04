Echipa de FED Cup, noua GENERATIE DE AUR! Halep: "E cea mai buna generatie!" Mesaj de la Hingis

Halep suna adunarea la Cluj! "Suntem generatia de aur din tenis", spune Halep. Elvetiencele, in frunte cu Hingis, au petrecut in centrul vechi din Cluj.

Halep s-a antrenat impreuna cu antrenorul ei de la simplu, Pavel.

Cu Elvetia, Romania o are pe numarul 1 mondial, dar si alte 3 jucatoare in top 40 - Sorana, Begu si Buzarnescu.

"Eu cred ca e cea mai buna generatie", a spus Simona.

"Mereu atmosfera a fost foarte frumoasa, am reusit toate sa facem front comun", spune Sorana.

Halep a stat de vorba cu Hingis la Cluj.

"Saptamana asta nu am niciun sfat pentru ea, poate saptamana viitoare", a spus Hingis.

Jucatoarele au fost urmarite cu binoclul de clujeni.

"Am fost aseara in centrul vechi al orasului, multe restaurante, localuri, ne am simtit foarte bine primiti", a mai spus Hingis.