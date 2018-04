Simona Halep, laudata de o mare campioana! Martina Higins: "Daca vrea sa castige un Grand Slam o poate face la Paris!"

Martina Hingis a avut doar cuvinte de lauda la adresa Simonei Halep.

Romania si Elvetia se vor duela in play-off-ul Grupei Mondiale in perioada 21-22 la Cluj, in perioada 21-22 aprilie. Hingins, capitanul nejucator al Elvetiei, a laudat-o pe Simona Halep si este de parere ca actualul lider mondial poate castiga fara probleme un turneu de Grand Slam.



"Este deja prima si stie cum sa castige meciurile. A castigat turnee mari deja, a ajuns in finala la Roland Garros. E cea mai buna sansa pe care o are. Daca vrea sa castige un Grand Slam o poate face la Paris", a declarat Hingis la venirea in Romania.

Martina Hingis, in varsta de 37 de ani, a castigat 7 turnee de Grand Slam in cariera.