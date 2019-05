Simona Halep e fericita de eliminarea de la Roma: "E un lucru bun, daca privesti partea pozitiva!" Explicatiile romancei dupa ce a pierdut in turul 2

Simona Halep a parasit turneul de la Roma dupa primul meci jucat.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep a avut liber in primul tur si a intrat in competitie din turul al doilea. Romanca a fost invinsa, insa, in trei seturi, de Marketa Vondrousova.

Simona Halep a avut probleme medicale in timpul meciului, dar sustine ca nu este vorba despre o accidentare grava.

Mai mult, Simona a declarat ca e un lucru bun faptul ca a iesit devreme de la Roma, pentru ca are mai mult timp de odihna pentru Roland Garros.

"Nu consider ca este o accidentare grava. Imi voi reveni peste cateva zile. Chiar am spus mai devreme, este si un lucru bun, daca privesti partea pozitiva. Aveam nevoie de cateva zile de relaxare. Ma odihnesc si sper sa am bateriile incarcate pentru Roland Garros", a spus Simona pentru DigiSport.

Simona Halep poate pierde doua pozitii in clasamentul WTA

Simona Halep a pierdut la Roma 585 de puncte, aferente finalei jucate in 2018. Ea poate cobori in clasamentul WTA pana pe locul 4. Acest lucru se va intampla doar in cazul in care Kvitova si Bertens vor juca finala la Roma. De asemenea, ea poate cobori o pozitie in cazul in care una dintre cele doua jucatoare ajunge in finala.

Si Karolina Pliskova o poate depasi si ea pe Halep in cazul in care castiga turneul.

Simona nu poate pierde, totusi, trei locuri, pentru ca Pliskova si Kvitova se afla pe aceeasi parte de tablou.