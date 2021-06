Sfarsitul unei ere?! Cifrele care confirma raritatea performantei reusite de Novak Djokovic: "Este cu siguranta cel mai mare meci pe care l-am facut vreodata la Paris!" 

Rafael Nadal a ratat sansa de a deveni cel mai titrat tenismen din istoria tenisului.

Rafael Nadal a suferit al treilea esec al carierei in turneul de la Roland Garros, dintr-un total de 108 meciuri jucate la Paris. Novak Djokovic a devenit primul tenismen care a reusit sa-l invinga de doua ori in turneul in care Nadal a rescris istoria tenisului si a redesenat modul in care un singur tenismen poate sa schimbe cursul istoric al unui turneu de mare slem.

"Este cu siguranta cel mai mare meci pe care l-am facut vreodata aici la Paris. Atmosfera, energia din tribune a fost de necrezut, cea mai buna pe care am simtit-o," a fost reactia la cald a liderului mondial, Novak Djokovic, care i-a administrat spaniolului primul esec suferit vreodata in semifinalele turneului de la Roland Garros.

Gratie acestei victorii, Novak Djokovic s-a introdus intr-o pozitie formidabila in lupta pentru cele mai multe titluri de Grand Slam castigate. In cazul in care il va invinge pe Stefanos Tsitsipas in finala de duminica, 13 iunie, 'Nole' va ajunge la 19 titluri de mare slem, cu unul singur mai putine decat Rafael Nadal si Roger Federer, liderii actuali ai acestei ierarhii all-time.

"Presiunea e privilegiu," a adaugat liderul mondial, care l-a invins pe Rafael Nadal, scor 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 la capatul a 4 ore si 11 minute de joc.

Cifrele esecului suferit de Rafael Nadal in fata lui Novak Djokovic in semifinalele RG 2021

- primul esec al lui Nadal intr-o semifinala jucata la Paris

- al treilea meci pierdut de Rafael Nadal la Roland Garros dintr-un total de 108 jucate

- Djokovic devine primul jucator care il invinge de doua ori pe Nadal in cadrul turneului de la Roland Garros

- Nadal a pierdut 6 game-uri consecutiv in setul 4: o contra-performanta istorica in palmaresul sau la Paris

- Novak Djokovic se distanteaza in scorul meciurilor directe cu Rafael Nadal, care indica acum 30-28 in favoarea sarbului

- Rafael Nadal ramane cu 20 de titluri de mare slem, in vreme ce Novak Djokovic are sansa castigarii celui de-al 19-lea trofeu de Grand Slam