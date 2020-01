NOU: Tehnologia VAR a fost introdusa in tenis | Cum arata o interventie video si care a fost reactia numarului 11 ATP dupa un punct pierdut

Tehnologia VAR a intrat pentru prima oara in lumea mare a tenisului. Primul eveniment influentat de reluarile oficiale video a avut loc in Cupa ATP, in meciul dintre belgianul David Goffin si moldoveanul Radu Albot, incheiat 6-4, 6-1 pentru numarul 11 ATP.

Totul a avut de-a face cu o potentiala greseala de picior comisa de David Goffin, intr-o faza in care belgianul ar fi atins linia de fund, conform arbitrului de scaun.

The VAR for a foot fault for the first time ever in tennis. pic.twitter.com/qUDy6610CP