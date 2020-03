Test de sinceritate pentru Darren Cahill: "Perii astia albi sunt din cauza Simonei Halep"

Din articol Simona Halep a donat bani drept consecinta a batailor de cap pe care i le-a dat lui Darren Cahill

Franchetea lui Darren Cahill in ceea ce priveste relatia sa cu Simona Halep i-a amuzat pe fanii actualului numar 2 WTA.

Nascut in Adelaide, Darren Cahill este un mare fan al echipei de fotbal australian Port Adelaide Power, motiv pentru care s-a echipat corespunzator in ziua meciului cu Gold Coast Suns.

Unul dintre urmaritorii sai i-a lasat un comentariu hazliu la imagine, intrebandu-l: "Sunt perii acestia albi ai barbii tale din cauza Simonei Halep?", iar antrenorul australian a raspuns gratios, replicand: "Poate unul sau doi."

Simona Halep a donat bani drept consecinta a batailor de cap pe care i le-a dat lui Darren Cahill



In cursul lunii ianuarie a acestui an, actualul numar 2 WTA a decis sa ofere 200 de dolari victimelor incendiilor din Australia pentru fiecare reactie nervoasa pe care o consuma la adresa antrenorului sau in timpul turneelor de la Adelaide si Australian Open. In cele din urma, Simona a sfarsit prin a dona 20.000 de dolari americani in ajutorarea diminuarii pagubelor produse de incendiile de vegetatie din Oceania.

"Mi-a fost mai greu fara el, cu siguranta, pentru ca mi-au lipsit sfaturile lui si mi-a lipsit felul sau de a fi in preajma mea. Obisnuia sa ma calmeze mult in anii precedenti, dar acum nu vreau sa ma gandesc la asta. Ma gandesc ca imi va fi aproape in acest an si sper ca voi putea obtine rezultate mari alaturi de el", spunea Simona Halep despre Darren Cahill la sfarsitul anului precedent.