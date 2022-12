Fost antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill (57 de ani) a dezvăluit care a fost unul dintre secretele utilizate în procesul de a o ajuta pe sportiva din țara noastră să ajungă campioană de Grand Slam.

După înfrângerea dureroasă prin care Simona Halep a trecut în finala ediției 2017 a turneului de la Roland Garros, antrenorul australian a decis să i-l facă pe Rafael Nadal model de urmat, fapt care s-a dovedit de ajutor, întrucât românca avea să își apropie primul titlu de Grand Slam, 12 luni mai târziu.

„Cred că dacă te uiți pentru a găsi un exemplu, nu trebuie mers mai departe de Rafael Nadal. O antrenam pe Simona Halep când se zbătea să câștige primul titlu de mare șlem și a pierdut acea finală sfâșietoare cu Jelena Ostapenko, la Roland Garros.

Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut ca antrenor a fost să îl folosesc pe Rafael Nadal ca model de urmat pentru ea. Uitați-vă la atitudinea lui, la modul în care pășește pe teren. Nu îți poți da seama dacă e condus cu set și break sau dacă este în avantaj, pentru că mentalitatea sa e focalizată în jurul următorului punct, de fiecare dată.

Unul dintre lucrurile grozave cu privire la Rafael Nadal este că el încearcă să progreseze până și în antrenamente. Așa că l-am folosit pe el, timp de 12 luni, pentru a o inspira pe Simona Halep, pentru a schimba antrenamentele, iar, din fericire, a trecut prin această perioadă câștigând turneul de la Roland Garros,” a declarat Darren Cahill, într-un interviu acrodat Tennis Australia.

„Tenisul e un sport brutal, chiar e. E dificil să ajungi în vârf. E complicat să faci un ban în tenis. Sunt atât de multe țări concurând pentru aceeași bucată de succes, încât trebuie să fii 24/7 dedicat total tenisului: fizic, tehnic și tactic.

Nu contează care este obiectivul, ci să încerci să devii cât de bun posibil. Poți să îți dai seama dacă un jucător este antrenabil încă din primele minute petrecute alături de ei, și asta o faci prin modul în care te ascultă, dacă sunt curioși, dacă pun întrebări.

Dacă nu pun întrebări și nu sunt curioși, ajungi să îi antrenezi prin ochii tăi, și nu prin ochii jucătorului. Cu cât mai multe întrebări pune jucătorul, atât devine antrenorul mai informat,” a completat fostul tehnician al sportivei din Constanța.

Actualmente, Darren Cahill îl antrenează pe italianul cu origini austriece, Jannik Sinner (21 de ani, 15 ATP).

"You need to play, you need to compete and you need to test yourself – you need the building blocks." @darren_cahill on the importance of competition, commitment and being a coachable athlete ???? pic.twitter.com/TYTXpvWn0F