Darren Cahill își cere scuze în fața fanilor Roger Federer: „E vina mea, am sărit calul!” Cum afectează AO 2022

Dacă în urmă cu 9 zile, fostul antrenor al Simonei Halep, australianul Darren Cahill îi asigura pe fanii tenisului că îl vor vedea pe Roger Federer jucând în ediția 2022 a Openului Australiei, antrenorul tenismenului elvețian, Ivan Ljubicic a infirmat spusele tehnicianului de la Antipozi.

„E puțin probabil ca Roger Federer să joace la Australian Open. Are 40 de ani și nu se mai recuperează la fel de repede precum o făcea înainte. Dar vrea să concureze și nu se va retrage din senin. Îl vom putea vedea pe Roger jucând în 2022, nu știu când exact, dar în momentul de față își continuă recuperarea. O face încet, nu se grăbește,” a declarat antrenorul tenismenului elvețian, Ivan Ljubicic pentru Sky Sports.

Atenționat de fanii tenisului pe Twitter, Darren Cahill a revenit asupra propriilor declarații și și-a cerut scuze în fața suporterilor lui Roger Federer pentru speranțele false pe care le-a creat.

„Ar fi trebuit să o spun altfel. Roger Federer lucrează din greu și face tot posibilul pentru a juca la Australian Open. E vina mea, că am sărit calul. Îmi cer scuze fanilor Federer, dar la fel ca fiecare dintre noi, sper să poată juca la Melbourne,” a fost replica fostului tenismen australian, publicată pe Twitter.

Hi mate. So I rechecked with my contact at TA and we got our wires mixed. My wording should’ve been that he’s working hard and doing everything possible to play the AO. So, my bad if I’ve jumped the gun. Sorry Fed fans. But like everyone, hoping he makes it to the AO.