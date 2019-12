VIDEO: DJOKOVIC SE REINVENTEAZA | Cum s-a descurcat Novak Djokovic la proba de sarit garduri pe stadionul din Monaco

Din articol Novak Djokovic si Maria Sharapova, antrenamente dure pentru sezonul 2020

Novak Djokovic si-a demonstrat calitatile atletice extraordinare in antrenamentul de azi.

Novak Djokovic se pregateste cu intensitate de editia 2020 a Openului Australian de la Melbourne. Djokovic s-a antrenat precum atletii, facand alergari si sarind garduri, iar locatia stabilita pentru acest antrenament a fost Stadionul Louis II din Monaco.

Sarbul este jucatorul cu cele mai multe titluri castigate in ATP la Australian Open, triumfand de sapte ori. Djokovic a castigat Australian Open pentru prima oara in 2008, s-a impus consecutiv de trei ori in perioada 2011-2013, de doua ori in 2015-2016, iar ultimul titlu l-a bifat in 2019.

Novak Djokovic si Maria Sharapova, antrenamente dure pentru sezonul 2020



In clipul de mai jos, numarul 2 ATP isi antreneaza flexibilitatea si forta picioarelor, sarind cu brio toate gardurile.

Maria Sharapova se antreneaza la randul ei din greu pentru 2020. Rusoaica a publicat pe retelele sociale cateva parti din antrenamentele pe care le efectueaza in presezonul din Italia. Sharapova ocupa in prezent locul 131 WTA, fiind devansata in ierarhia mondiala de sapte romance: Simona Halep (locul 4 WTA), Sorana Cirstea (locul 74), Irina Begu (101), Ana Bogdan (105), Mihaela Buzarnescu (112), Patricia Tig (113) si Monica Niculescu (117).