BOOM! Roger Federer a facut portretul-robot al tenismenului ideal | "Ar avea reverul lui Agassi sau Djokovic si spiritul de lupta al lui..."

Roger Federer a dezvaluit cum arata portretul-robot al tenismenului ideal.

Cel mai titrat tenismen din istoria „Sportului Alb” este intruchiparea modestiei. Afirmatia este confirmata de portretul-robot al tenismenului ideal pe care Roger Federer l-a facut in timpul turneului de jocuri amicale pe care l-a incheiat cu putin timp in urma in America.

Caracteristic pentru jucatorul elvetian, Roger nu a inclus in acest portret nici macar o calitate personala, preferand sa-i laude pe ceilalti.

Roger Federer a stabilit de curand, alaturi de Alexander Zverev, recordul de asistenta la o partida de tenis. Cei doi tenismeni din top 10 ATP au reunit 42.517 de spectatori in Mexico City.

„Jucatorul ideal ar avea lovitura de dreapta a lui Fernando Gonzalez, atingerea lui Marcelo Rios, serva lui John Isner sau a lui Pete Sampras, reverul lui Andre Agassi ori Novak Djokovic, spiritul de lupta a lui Rafael Nadal, voleul lui Stefan Edberg sau Rod Laver si calmul lui Bjorn Borg,” a spus Roger Federer.

Roger Federer are in palmares douazeci de titluri de mare slem, insa dominatia sa in clasamentul all-time al Slam-urilor castigate poate fi pusa in pericol de Rafael Nadal, aflat la doar un titlu in spate.

Roger Federer a devenit cel mai titrat tenismen din istoria sportului in 2009, cand a castigat la Wimbledon cel de-al 15-lea titlu de Grand Slam al carierei, devansandu-l pe americanul Pete Sampras. In finala Wimbledon 2009, una dintre cele mai spectaculoase din intreaga istorie a turneului, Federer a trecut de Andy Roddick, scor 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14. Partida s-a intins pe durata a 4 ore si 16 minute de joc.