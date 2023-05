Lupta dintre Rafael Nadal și Novak Djokovic continuă, în ciuda absenței tenismenului din Manacor la turneul de mare șlem din Paris.

Tenismenul sârb are șansa rarisimă celui de-al treilea titlu de campion la Roland Garros, în acest an, iar dacă va reuși performanța va ocupa singur prima poziție a clasamentului all-time care numără victoriile de Grand Slam.

Novak Djokovic: „Am din ce în ce mai multe dificultăți. Simt durerea mai des, nu știu cât voi rămâne motivat.”

„Nole” a acuzat probleme la nivelul cotului în ultima perioadă, prilej cu care a rămas îngrijorat și a produs, ca urmare, o declarație care i-a preocupat pe fanii săi.

„Când am spus că lucrurile nu mai stau la fel ca înainte, mă refeream la felul în care corpul meu este capabil să-și revină. Am din ce în ce mai multe dificultăți, simt durerea mai des și adevărul este că mereu se întâmplă ceva, aproape în fiecare săptămână am o problemă fizică.

„Nu știu cât timp mai am.”

În 2012, Djokovic și Nadal au jucat cea mai lungă finală de Grand Slam din istorie: 5 ore și 53 de minute de joc.

Nu știu cât voi rămâne motivat, având în vedere acest lucru și faptul că deja am realizat aproape tot ce se poate realiza în lumea tenisului.

Sunt foarte sincer cu tine, de mai multe ori mi s-a pus întrebarea cât timp voi simți focul competitiv. În prezent, dorința este încă acolo, dar am 36 de ani și lucrurile se pot schimba rapid. Nu știu cât timp mai am,” a spus Novak Djokovic pentru Tennis Majors.

Doar timpul va arăta care dintre Novak Djokovic (35 de ani) și Rafael Nadal (36 de ani) va fi demonstrat tenismenul mai rezistent din punct de vedere fizic. Momentan, majoritatea fanilor tenisului sunt de acord că participanții celei mai lungi finale de Grand Slam din istorie dispun de calități apropiate valoric, din punct de vedere psihologico-fizic.