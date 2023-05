Debut victorios pentru România la Roland Garros 2023: Irina Begu s-a calificat în turul doi

Prima zi de turneu, la Roland Garros 2023, s-a încheiat cu brio pentru tenisul românesc.

Doar Irina Begu (27 WTA) a participat în ziua de deschidere, iar sportiva din București a reușit accederea în turul secund, în urma unei partide încheiate scor 6-4, 6-2, în 100 de minute de joc.

În runda secundă, Sara Errani (70 WTA) va fi adversara Irinei Begu. Italianca a scos-o din competiție pe Jil Teichmann (75 WTA), cu revenire de scor, 3-6, 6-4, 6-2.

Pentru că aproape niciun meci al Irinei Begu nu trece fără întorsături de scor, Anna Bondar (103 WTA) s-a desprins la 3-1 și 4-2 în manșa întâi, spre disperarea jucătoarei din Ungaria, care a pierdut patru game-uri la rând, din al doilea avantaj menționat.

În setul secund, Irina Begu - ajunsă în săptămâna a doua de concurs la Roland Garros, în 2016 și în 2022 - a controlat jocul fără emoții, reușind două break-uri fără a-și mai pierde serva în acest timp.

After her win over Anna Bondar, Irina Begu was very happy to see this little boy in the crowd. pic.twitter.com/rglb2b9Fa6