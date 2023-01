Cu cine joacă româncele în primul tur la Australian Open 2023: Jaqueline Cristian, duel cu numărul 3 WTA 

Tragerea la sorți a Openului Australian, ediția 2023, le-a adus celor cinci sportive din România o serie de adversare dificile. Dacă în 2022, Sorana Cîrstea a atins faza optimilor de finală la Melbourne, după un traseu început împotriva cehoaicei Petra Kvitova, ediția din acest an i-a repartizat o adversară mai facilă, Yulia Putintseva, din Kazahstan.

Irina Begu, care a jucat semifinală în primul turneu WTA 500 al anului va primi replica chinezoaicei de 28 de ani, Saisai Zheng și are culoar către turul trei, întrucât ar putea juca în runda a doua contra învingătoarei meciului dintre Lucia Bronzetti și Laura Siegemund.

Australian Open 2023 Main Draw

Romanian R1 Matchups:

????????Ana Bogdan vs ????????Anna Bondar

????????Jaqueline Cristian vs ????????Jessica Pegula

????????Sorana Cirstea vs ????????Yulia Putintseva

????????Patricia Tig vs ????????Shuai Zhang

????????Irina Begu vs ????????Saisai Zheng