„Brusc, am devenit răufăcătorul lumii!” Djokovic, dezvăluiri cutremurătoare, la un an de la deportarea sa din Australia

2022 a fost un an tumultuos pentru Novak Djokovic. Chiar dacă tenismenul sârb a reușit să câștige competiția de la Wimbledon și să se impună în Turneul Campionilor de la Torino, debutul anului anterior a fost dificil pentru fostul număr 1 ATP, din cauza scandalului uriaș izbucnit la Melbourne.

„Se simte foarte satisfăcător și, în același timp, ca o mare ușurare, luând în considerare toate circumstanțele prin care am trecut în acest an - situațiile din Australia, care au avut un efect asupra mea,” spunea Novak Djokovic, după câștigarea Turneului Campionilor, în luna noiembrie 2022, potrivit AP News.

Novak Djokovic: „Am ajuns în Australia cu toate actele în ordine, dar totul a scăpat de sub control.”

La un an de la deportarea din Australia, Novak Djokovic a vorbit despre evenimentele petrecute în ianuarie 2022, când neînțelegerile dintre autoritățile federale australiene și organizatorii Australian Open au condus la decizia deportării celui mai titrat jucător din istoria Grand Slam-ului de la antipozi.

„Am fost atras într-o furtună a presei, pretutindeni în lume, în legătură cu COVID și vaccinul. Dintr-odată, am devenit răufăcătorul lumii, o poziție în care e teribil să te regăsești, ca sportiv. S-a creat o poveste în jurul meu care nu a fost deloc bună,” a declarat Novak Djokovic, la un an de la deportarea sa din Australia.

„Nebunia a fost atât de mare încât am ajuns să-mi doresc să plec acasă.”

Revenit în Europa după scurta și tumultuoasa ședere la antipozi, din ianuarie 2022, Novak Djokovic a stat acasă pentru mai multe săptămâni, sperând ca toată atenția focalizată asupra lui să se consume.

„Am stat acasă, nu am prea ieșit. Speram doar ca situația să se calmeze, lucru care s-a întâmplat, în cele din urmă, dar au rămas urmele, care m-au urmărit luni bune. Nu știam că îmi vor afecta tenisul și modul în care joc. Nu mi-a fost ușor să mă reajustez și să o iau de la început.

La fiecare conferință de presă primeam câteva întrebări despre Australia. Chiar dacă voiam să trec peste moment, mi se aducea aminte constant,” a adăugat Novak Djokovic, notează Punto de break.

Novak Djokovic, campion la Wimbledon și câștigător al Turneului Campionilor, în 2022

„Le înțeleg oamenilor motivele de frustrare, dar trebuie să spun că presa a prezentat faptele într-o manieră greșită, pentru că ceea ce au spus ei nu a fost ceea ce s-a și întâmplat. Au fost două sau trei persoane care au intrat în Australia cu zece zile înaintea mea, având aceeași scutire medicală. Am urmat regulile. Scutirea mea a fost validată de o autoritate independentă și de către doctori.

Am ajuns aici cu toate actele în ordine, dar totul a scăpat de sub control. Toată tevatura a ajuns atât de mare încât nu am putut să îi fac față, și nici măcar nu am vrut să intru în acel joc. Am vrut să rămân și să joc tenis, dar s-a ajuns la un punct în care nebunia a fost atât de mare încât mi-am dorit mai degrabă să plec și să ajung acasă,” a completat „Nole”, de 9 ori campion al Openului Australian.

Novak Djokovic nu a mai pierdut niciun meci în Australia din 2018, când pierdea în fața sud-coreeanului Hyeon Chung, în optimile de finală ale Grand Slam-ului de la Melbourne.