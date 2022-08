10 capi de serie, inclusiv Simona Halep și Stefanos Tsitsipas, eliminați în prima zi a Openului American 2022

Utlimul turneu de mare șlem al anului rezervă mereu surprize mari, având în vedere gradul de oboseală ridicat, acuzat de jucători, care poate micșora diferențele valorice dintre capi de serie și sportivi veniți din calificări.

Simona Halep și Stefanos Tsitsipas au fost cei mai importanți capi de serie eliminați încă din prima zi a turneului de la US Open, în ediția 2022, o zi competițională care i-a văzut părăsind turneul și pe tenismeni precum Taylor Fritz, Daria Kasatkina sau Roberto Bautista Agut.

Daniil Medvedev, Matteo Berrettini, Felix Auger-Aliassime, Nick Kyrgios, Maria Sakkari, Ons Jabeur și Anett Kontaveit s-au numărat printre capii de serie care au reușit calificarea în turul secund la Flushing Meadows, la sfârșitul primei zile competiționale a US Open 2022.

OUT in the first day of the #USOpen

4. Tsitsipas

10. Fritz

16. Bautista

24. Cerundolo

30. Cressy

31. Basilashvili

7. Halep

10. Kasatkina

27. Trevisan

30. Teichmann