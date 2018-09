Conferinta de presa EXPLOZIVA a Serenei Williams: "E incredibil! A fost sexism, m-a dat peste cap!" De ce i-a fost luat un game in finala

Naomi Osaka este campioana de la US Open 2018!

Nipona in varsta de doar 20 de ani s-a impus in finala de la Flushing Meadows in fata Serenei Williams, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 19 minute de joc, cucerind astfel primul sau titlu de Grand Slam din cariera.

Succesul niponei a fost umbrit de scandalul facut de Serena Williams in setul secund al finale, manca in care l-a numit pe arbitrul de scaun “hot” pentru ca a penalizat-o in mai multe randuri pentru comportamentul neadecvat de pe terenul de tenis.

Serena a spus ca la conferinta de presa ca a luptat pentru drepturile femeilor si ca s-a simtit discriminata. "M-am ridicat pentru ceea ce cred, pentru ceea ce este corect! Cred ca este o lectie pe care trebuie sa o invatam! I-am spus arbitrului ca este un hot pentru ca mi-a luat un punct! M-a acuzat ca am trisat desi nu trisam! Am avut o discutie buna cu el, i-am zis ca-mi stie caracterul, ca ma stie bine. Mi-a zis ca intelege, apoi m-am asezat si i-am zis si eu ca inteleg ce a vazut, deoarece m-am uitat la loja mea si poate ca parea ca am primit sfaturi, dar n-a fost asa. Nu am nevoie sa trisez ca sa castig, am castigat destul! Am fost pe aceeasi lungime de unda cu el, m-a inteles.

Am vazut barbati care au strigat arbitrilor diverse lucruri. Eu sunt aici sa lupt pentru drepturile femeilor si pentru egalitate! I-am spus ca e hot si mi-a luat un game, ceea ce mi se pare sexist! Niciodata nu i-a luat un game unui barbat care i-a spus ca e hot! Ma da peste cap! Voi continua sa lupt pentru drepturile femeilor si pentru egalitate, asa cum Alize Cornet isi poate da tricoul jos pe teren fara sa fie amendata. E incredibil!", a spus Serena la conferinta de presa.

In urma acestui rezultat, Serena Williams rateaza sansa de a-i egala recordul de 24 de titluri de Grand Slam australiencei Margaret Court, insa urca in clasamentul mondial de pe 26 pe 16, iar Naomi Osaka pana pe 7 WTA, de pe locul 19.