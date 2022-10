Gabriela Ruse, „foarte fericită”, în ciuda eșecului de la Cluj-Napoca. Românca își dezvăluie obiectivul: urcarea în top 10 WTA

Gabriela Ruse (24 de ani, 104 WTA) a suferit înfrângere într-un meci rollercoaster jucat alături de Xiyu Wang (21 de ani, 59 WTA), în optimile de finală ale Openului Transilvaniei, scor 1-6, 7-6 (8), 6-7 (6), la finalul a trei ore și douăzeci și cinci de minute de joc.

Învinsă, dar fericită că a putut depăși presiunea unui meci jucat în fața conaționalilor, Gabriela Ruse se va întoarce la București cu moralul ridicat, dar și convinsă că merită să depună toată munca de care este capabilă pentru a ținti urcarea în top 10 WTA.

Gabriela Ruse: „Îmi doresc să ajung în top 10 WTA.”

„Sunt atât de fericită: plec acasă la București cu gândul că am reușit să joc acasă fără să mă gândesc că pot să dezamăgesc.



Chiar și la 6-1, m-am gândit că oamenii au venit să mă vadă, să se bucure de tenisul meu, și mi-am spus să mă distrez. Le mulțumesc fanilor pentru tot ce au făcut pentru mine și că mă încurajează,” a declarat Gabriela Ruse, cu o mulțumire de sine vizibilă în privire.

Secretele succesului în circuitul WTA, explicate de Gabriela Ruse

„Sigur că mă doare această înfrângere, dar nu am ce să-mi reproșez. Simt în interiorul meu că am progresat enorm, clar nu joc de locul 104, iar ce se întâmplă acum e o învățătură pentru mine. Tot ce fac zilnic e ca un castel care se clădește, și se clădește încet, cărămidă cu cărămidă. Nu am fost genul de persoană care să prind repede. Procesul durează.

Nu am avut la 18 ani persoanele care să-mi spună ce trebuie să fac pentru a ajunge să fac performanță. A trebuit să învăț pe propria mea piele dacă un lucru îmi face bine sau îmi face rău. Acum două luni, nu eram în stare să joc jumătate de oră.

Am spus echipei că îmi doresc să ajung în top 10 WTA. Pentru prima dată în viața mea, le dau mână liberă și îmi pun toată încrederea în ei că vor reuși să facă asta. Chiar dacă de multe ori m-am am spart rachete, ramă la antrenamente și m-am comportat oribil cu ei, ei, înțelegând obiectivul meu, au rămas alături de mine.

După ani de zile, mi-am dat seama că tenisul nu e un sport simplu, iar mentalul face aproape totul. Mentalul și această rutină, care te obosește enorm,” a explicat Gabriela Ruse, vorbind despre secretele succesului în circuitul WTA.