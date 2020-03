Coronavirus | Dupa Simona Halep, Bianca Andreescu doneaza si ea: "Va rog sa participati, 25 de dolari inseamna mult"

La scurt timp dupa ce Simona Halep a publicat un videoclip in care a anuntat ca doneaza o suma de bani pentru achizitionarea echipamentelor necesare in combaterea coronavirusului in spitalele din Bucuresti si Constanta, Bianca Andreescu i-a urmat exemplul si a anuntat ca ofer la licitatie o racheta semnata.

"Familie/Prieteni/Fani! Donez o racheta semnata pentru athletesrelief.org, pentru a ajuta in aceste momente dificile. Puteti dona pentru o sansa de a o castiga, iar toate veniturile se duc direct la Fondul Covid-19 al CDP (n.r. societate filantropica). Va rog sa donati daca puteti, 25 de dolari ajuta mult", a scris campioana US Open 2019 pe Twitter.

Family/Friends/Fans! I’m donating a signed racquet to https://t.co/MrU92NFKcf in order to give back during this difficult time. YOU can donate for a chance to win with all proceeds going directly to the CDP’s COVID-19 Response Fund. Please donate if you can, $25 goes a long way!! pic.twitter.com/ORTIbS9mtz



"Din pacate, traversam cu totii o perioada foarte grea, cu incercari noi pe care cu greu le-am fi putut imagina in urma cu cateva luni. Este, pe de alta parte, si ocazia perfecta sa aratam ca stim sa fim solidari si responsabili cu vietile noastre si ale celor din jurul nostru. In timp ce noi stam acasa, medicii si personalul medical fac eforturi uriase sa trateze si sa salveze fiecare viata, expunandu-se personal pentru binele general.

Haideti sa urmam cu strictete indicatiile transmise de autoritati si sa contribuim astfel fiecare dintre noi la rezolvarea acestei probleme de natura sa ne afecteze dramatic cursul normal al vietii. Am decis sa donez o suma de bani pentru achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare in asemenea situatii, suma ce va fi directionata imediat catre autoritatile medicale din Bucuresti si Constanta. Ii incurajez pe toti cei care vor sa sprijine, sa contribuie si ei la eforturile comune de combatere a acestui virus. Intre timp, sa avem cu totii grija de noi, sa fim responsabili si pozitivi. Sa ne ajute Dumnezeu", a fost mesajul Simonei Halep pentru urmaritorii sai.

We are so grateful for the bravery of our medical workers at these difficult times. I am committed to helping my country and have decided to donate medical equipment.

Please see my Facebook page for more info: https://t.co/D0Ko1lrtUp

Stay safe and look after each other ????????????❤ pic.twitter.com/z8kbYWPUWO