HALEP CINCINNATI | Cum arata traseul Simonei pana in finala turneului! Sansele romancei la un nou trofeu

Simona Halep se lupta pentru calificarea in sferturi la Cincinnati azi, la ora 18:00.

Din Top 5 WTA, doar Simona Halep a mai ramas in competitie, iar din Top 10, doar liderul mondial, Petra Kvitova si Elina Svitolina. Competitia din Ohio se aseamana destul de mult cu editia din acest an a Wimbledon, unde o multime de favorite au fost eliminate timpuriu.

Sloane Stephens (3 WTA), Angelique Kerber (4 WTA) si Caroline Garcia (5 WTA) au parasit turneul din SUA in optimile de finala. Partea de tablou a Simonei Halep s-a eliberat vizibil, iar sportiva noastra are o sansa importanta in a-si apara punctele dobandite anul trecut, cand a ajuns pana in finala turneului.

In aceasta seara, de la ora 18:00, ora Romaniei, Simona va da piept cu favorita numarul 16, australianca Ashleigh Barty, in optimile de finala. Halep si Barty s-au intalnit si saptamana trecuta, iar romanca s-a impus in minimul de seturi la Montreal.

Daca Simona va ajunge in sferturile de finala, o va intalni pe Lesia Tsurenko, locul 44 WTA, care a eliminat-o pe Garbine Muguruza, campioana en-titre, in turul secund de la Cincinnati.

Pe aceeasi parte de tablou se mai afla ca posibila adversara in penultimul act una dintre Madison Keys (favorita 13) si Aryna Sabalenka. Pe cealalta parte de tablou mai sunt jucatoare precum Petra Kvitova, Elina Svitolina sau Elise Mertens.