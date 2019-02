Cehii se tem de Romania la FED Cup! Declaratia surprinzatoare a capitanului: "Romancele au avantaje!"

Echipa de FED Cup a Romaniei se pregateste pentru duelul cu Cehia.

Chiar daca este campioana en-titre, beneficiaza de propriul teren si sustinerea publicului, cehii se tem de echipa Romaniei de Fed Cup. Petr Pala, capitanul nejucator al Cehiei, este de parere ca Simona Halep & Co. ar trebui sa-si propuna sa se impuna in Cupa Federatiei.

Petr Pala nu crede ca va avea parte de un meci usor cu romancele. El se teme, pe langa Simona Halep, si de Mihaela Buzarnescu. "Va fi 50-50, pentru ca Romania are o echipa foarte puternica. Nu e vorba doar despre Halep. Buzarnescu este printre cele mai bune 30 din lume, chiar daca anul acesta inca nu a stralucit, si are un tenis extrem de bun. In plus, romancele au trei variante pentru dublu, e o echipa care ar trebui sa aibă ambitii pentru a castiga titlul", a declarat Pala, citat de presa din Cehia.

De asemenea, capitanul nejucator al adversarelor noastre isi pune toata baza in Karolina Pliskova, mai ales ca Petra Kvitova va absenta. "Kaja e intr-o forma excelenta. A castigat la Brisbane si a ajuns in semifinale la Australian Open, dupa ce le-a invins pe Serena si pe Muguruza, ceea ce e un rezultat foarte bun. Ea e baza pentru echipa noastra", a mai spus Petr Pala.

Romania si Cehia se vor confrunta pe 9 si 10 februarie la Ostrava, pe Ostravar Arena, cu o capacitate de 12.500 de locuri. Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu vor incerca sa duca echipa Romaniei in semifinalele Fed Cup, in timp ce echipa Cehiei va fi alcatuita din Karolina Pliskova (locul 5 WTA – simplu, 214 WTA – dublu), Katerina Siniakova (locul 38 WTA – simplu, 1 WTA – dublu), Marketa Vondrousova (locul 73 WTA – simplu, 99 WTA – dublu) si Barbora Krejcikova (locul 213 WTA – simplu, locul 2 WTA – dublu).