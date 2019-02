FED CUP | Echipa Romaniei a facut primul antrenament in Cehia. Vezi imagini

Echipa Romaniei de Fed Cup a ajuns luni dupa amiaza la Ostrava, in Cehia, acolo unde se vor disputa pertidele din sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1.

Reprezentantele noastre au fost cazate si au mers la scurt timp sa vada Ostravar Arena.

Marti nu au avut timp de vizite sau relaxare si au inceput deja antrenamentele pe arena care va gazdui spectacolul in weekend-ul acesta. Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu vor incerca sa duca echipa Romaniei in semifinalele Fed Cup. Prima rachetei a Romaniei, Simona Halep, a fost suprinsa marti la Ostrava purtand o discutie cu Petr Pala, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Cehiei.

Acesta se va baza in confruntarea contra Romaniei pe pe Karolina Pliskova (locul 5 WTA – simplu, 214 WTA – dublu), Katerina Siniakova (locul 38 WTA – simplu, 1 WTA – dublu), Marketa Vondrousova (locul 73 WTA – simplu, 99 WTA – dublu) si Barbora Krejcikova (locul 213 WTA – simplu, locul 2 WTA – dublu).

Romania si Cehia s-au intalnit in Cupa Federatiei de doua ori, in premiera in 1980, si mai apoi in 2016. De fiecare data, cehoaicele s-au dovedit a fi mai bune in final si au obtinut victoria, insa de aceasta data vom juca pe terenul lor, o noua premiera in intalnirile dintre cele doua natiuni. Romania si Cehia se vor confrunta pe 9 si 10 februarie la Ostrava, pe Ostravar Arena, cu o capacitate de 12.500 de locuri.