Cea mai buna jucatoare a Italiei a facut COVID si nu va juca in barajul cu Romania: adversarele ar putea veni la Cluj fara nicio jucatoare de top 100 WTA

Romania porneste ca favorita clara in barajul cu Italia, in urma retragerii Camilei Giorgi.

Nationala italiana de tenis feminin va sosi la Cluj-Napoca fara cea mai puternica jucatoare. Din cauza unui test pozitiv primit la testul COVID-19, Camila Giorgi (29 de ani, 80 WTA) este nevoita sa stea in izolare tocmai la Charleston, in Statele Unite ale Americii, motiv pentru care nu va avea posibilitatea de a participa la barajul de Billie Jean King Cup cu Romania.

"Imi pare tare rau ca nu voi putea sa joc in barajul cu Romania alaturi de colegele mele, mi-as fi dorit enorm sa joc in tricoul nationalei si sa-mi aduc aportul echipei," a declarat Camila Giorgi in urma cursului nefericit de evenimente din SUA.

In absenta Camilei Giorgi, Italia se va baza pe Martina Trevisan (27 de ani, 99 WTA), Jasmine Paolini (25 de ani, 103 WTA), Elisabetta Cocciaretto (20 de ani, 111 WTA), Giulia Gatto-Monticone (33 de ani, 177 WTA) si Bianca Turati (23 de ani, 281 WTA).

Romania - Italia se va juca in zilele 16-17 aprilie la Cluj-Napoca si va conta pentru mentinerea in Grupa I Mondiala. Echipa invingatoare va avea ocazia de a juca un nou play-off pentru a obtine calificarea la urmatorul turneu final.