Cea mai bogată jucătoare din WTA, umilită la Madrid. Reacția americancei, după ce organizatorii au redus-o la tăcere

Jessica Pegula (29 de ani, 3 WTA) s-a declarat dezamăgită de cursul amețitor de evenimente derulate în timpul turneului WTA 1000 de la Roma.

Sportiva americană i-a criticat pe organizatorii turneului spaniol pentru mentalitățile învechite pe care le-ar avea la adresa femeilor.

Pegula, despre organizatorii care nu le-au lăsat pe finalistele de dublu să vorbească, la ceremonia de premiere: „Nu știu în ce secol trăiesc.”

Totul a plecat din momentul în care Aryna Sabalenka a primit din partea oficialilor un tort de o mărime considerabil mai neînsemnată decât mărimea tortului oferit lui Carlos Alcaraz - în contextul în care ambii tenismeni și-au sărbătorit zilele de naștere în timpul turneului.

În plus, organizatorii au fost criticați pentru uniforma copilelor de mingi, care a fost schimbată după ce aceștia par să fi înțeles critica potrivit căreia hainele purtate de acestea erau nefiresc de provocatoare pentru funcția copiilor de mingi în turneu.

Organizatorii madrileni, criticați pentru sexism

„Știu multe despre ceea ce s-a întâmplat, detalii care au condus la eveniment, doar pentru că eu și Vika suntem în consiliul jucătorilor.

Am avut sentimentul că se va întâmpla ceva. Dacă m-am gândit că nu vom putea vorbi, cu siguranță nu am știut. Nu am auzit de așa ceva în viața mea. Chiar și într-o finală Challenger de 10K ai putea vorbi.

Nu știu în ce secol trăiesc cei care au luat această decizie sau cum de au ajuns să aibă ideea asta: 'Wow, este o idee grozavă pe care o vom lua și nu va exista nicio reacție negativă împotriva acestui lucru'.

Am fost iritate când s-a întâmplat, mai ales când ni s-a spus în timpul ceremoniei de decernare a trofeelor că nu vom avea voie să vorbim. Ne-am spus: 'Ei bine, cred că asta dovedește că avem dreptate în privința mentalității învechite. Nu am făcut nimic și iată-ne aici. Asta vorbește de la sine. În același timp, a existat și acel aspect în care am știut.

'Ei bine, nu trebuie să mai spunem nimic'. Toată lumea s-a cam prins de prostia făcută de organizatori și a fost foarte dezamăgită. Adică, da, vom vedea ce se va întâmpla. Nu știu cu adevărat ce se va întâmpla după aceea sau ce decizie va fi luată, declarații sau orice altceva în legătură cu asta. Pur și simplu a fost foarte dezamăgitor. Cred că toată lumea a cam simțit asta,” a declarat Jessica Pegula, într-o conferință de presă organizată la Roma.

Victor Hănescu dezvăluie cum a simțit forța loviturilor Serenei Williams, într-un antrenament de sparring