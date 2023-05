Patrick Mouratoglou a vorbit la superlativ despre jucătoarea care a bătut-o pe Simona Halep, la Wimbledon

Antrenorul Simonei Halep a vorbit despre un „Big 3” al circuitului de elită al tenisului feminin, din care ar face parte Iga Swiatek, Aryna Sabalenka și Elena Rybakina.

Despre câștigătoarea turneului de la Wimbledon, Patrick Mouratoglou a menționat că ar aparține top 3 în clasamentul WTA, dacă punctele aferente ediției 2022 a turneului londonez ar fi fost numărate.

WTA has its big 3!

Sabalenka, Swiatek, Rybakina.

The third one doesn’t have the ranking just because her points from Winning Wimbledon haven’t been displayed.