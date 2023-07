Jaqueline Cristian (122 WTA) a învins-o, scor 6-4, 4-6, 6-4, pe Marie Bouzkova (39 WTA), în faza șaisprezecimilor de finală ale întrecerii WTA 250 din capitala Cehiei.

Sportiva din țara noastră s-a impus după trei ore fără opt minute de joc, într-o luptă extraordinară, care i-a lăsat pe cehi cu marea dezamăgire de a-și vedea campioana en-titre eliminată încă din runda inaugurală.

„Sunt foarte mulțumită de acest rezultat. Bouzkova e o jucătoare grozavă și sunt mândră de prestația mea. Mă așteptam la un meci dificil, iar scorul o spune cel mai bine.

Am reușit să o scot cu bine la capăt. Am fost optimistă și am crezut în mine până la sfârșit, nu m-am dat bătută,” a explicat Jaqueline Cristian secretul succesului său, în interviul oferit pe teren, la scurt timp după terminarea jocului.

În turul secund, Jaqueline Cristian va primi replica unei jucătoare mai slab cotate, indiferent că va fi deținătoarea de wildcard, Barbora Palicova (229 WTA) sau jucătoarea venită din calificări, Emiliana Arango (181 WTA).

Jaqueline with the biggest win of her year so far! The match was a real fight, with both players taking leads and control at different times. But Jaqueline was able to raise her game a little bit more to finish it to take out the #1 seed and defending champ. Jaqueline Cristian… pic.twitter.com/LqmMn2g1HY