Abia după ce a publicat trei mesaje clare și răspicate, pe pagina sa de Instagram, la sfârșitul lunii mai, Simona Halep a fost audiată de tribunalul independent, Sports Resolutions, unde au apărut inclusiv reprezentanți ai Agenției Internaționale a Integrității în Tenis.

„Încă o dată, sunt devastată,” scria Simona Halep în finalul lunii mai, când ITIA a decis a treia amânare a audierii sale, fără să precizeze un motiv exact.

Instituția care o ține în continuare pe Simona Halep departe de terenul de tenis este așteptată să ofere un prim verdict în cazul sportivei din țara noastră, decizie care ar fi trebuit să survină în termen de 15 zile lucrătoare trecute de la audierea din Marea Britanie.

Simona Halep sharing more videos of her keeping in shape for whenever they let her play again. She isn't giving up! pic.twitter.com/WTpVl6CJA0