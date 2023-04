Sorana Cîrstea (44 WTA) nu a reușit cea de-a doua victorie consecutivă împotriva Arynei Sabalenka. Sportiva din Târgoviște, care a învins numărul 2 WTA în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Miami, scor 6-4, 6-4, s-a înclinat în fața campioanei Openului Australian, scor 6-4, 6-3, pe zgura turneului de la Madrid.

Cîrstea a reușit doar două break-uri, spre deosebire de cele cinci semnate de Sabalenka, de-a lungul celor 83 de minute ale jocului.

Sabalenka is in top form on clay right now, having just been in the Stuttgart final last week. Sorana did her best to put up a good fight, pushing Sabalenka. But in the end, Sabalenka's power was just too much today. Aryna Sabalenka defeated Sorana Cirstea 6-4, 6-3. pic.twitter.com/6eGjFSsvLA