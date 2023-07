Finală românească la Iași Open: Irina Begu a învins în trei seturi în semifinală și se duelează cu Ana Bogdan 

Tenismena româncă a început slab meciul cu Zidansek, a reușit să revină de la 4-1, însă nu a fost suficient, iar slovena și-a adjudecat primul set. Begu a reușit însă să egaleze la seturi, impunându-se cu 6-4 în al doilea, iar în decisiv adversara nu i-a mai pus probleme, românca având chiar 5-1 la un moment dat.

Astfel, Irina, principala favorită a turneului, se va duela cu Ana Bogdan, câștigătoarea en-titre, în finala Iași Open, care este programată duminică, 23 iulie.

Declarațiile Irinei Begu după ce s-a calificat în finală

Întrebată cum a reușit să revină de la set și break pentru adversară, pentru a doua oară, Begu a oferit un răspuns cât se poate de onest: „Sincer, nu știu!”

„Probabil ambiția, faptul că mi-am dorit foarte mult să ajung în finală aici și să fie o finală românească, eu cred că turneul și-a îndeplinit obiectivul. Am luptat, chiar dacă nu am avut o stare extraordinar de bună în primul set și nu am avut multă încredere în anumite momente, dar per total cred că am făcut un meci bun.

Tamara e o jucătoare de top, cu rezultate foarte bune pe zgură și mă așteptam la un meci greu. Pot spune doar că sunt bucuroasă și vă mulțumesc pentru susținere, a contat enorm astăzi pentru mine și vă aștept și în finală”, a declarat Begu la final.