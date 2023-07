Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) a trecut peste tracul primei finale jucate în turneul de la Wimbledon.

După un prim set pierdut cu 6-1 în fața numărului 2 mondial, Novak Djokovic (36 de ani), tânărul tenismen din Murcia a reușit unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale sezonului, în manșa secundă a finalei.

Settle in ????

It's all square on Centre Court...#Wimbledon pic.twitter.com/BztjVx5HKh