Ruse și-a egalat cea mai bună performanță a carierei la Melbourne, în turneul individual, performanță pentru care a fost recompensată cu un cec în valoare de 120,000 de euro.

Pentru sfertul de finală bifat în proba de dublu feminin, alături de Marta Kostyuk, Ruse a încasat alte 42,000 de euro, depășind un premiu de 160,000 de euro.

Gabriela Ruse s-a întors cu nouă bagaje de la Melbourne

Ca urmare a rezultatelor bune de la Melbourne, Ruse a luat decizia de a se întoarce în țară încărcată cu o sumedenie de cadouri pentru persoanele dragi.

„Premiile au crescut şi cred că şi din cauza asta, jucătoarele au început să joace din ce în ce mai mult.

Am avut cam 9 bagaje, undeva la 120 de kg. Cred că am plătit pe bagaje cam cât am dat pe bilet. Anul acesta obiectivul este să nu mai joc calificari la Grand Slam-uri şi să rămân în top 100,” a declarat Gabriela Ruse pentru AS, la sosirea în România.

Gabriela Ruse și Ana Bogdan, finaliste în 2023 și 2024, în calificările Transylvania Open 2025

În 2023, Gabriela Ruse a fost finalistă la Transylvania Open, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, transmis în direct și în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

În acest an, Ruse va fi obligată să treacă de două tururi, în calificările competiției din România pentru a ajunge pe tabloul principal.

Transylvania Open 2025 se joacă în săptămâna 3 - 9 februarie. Calificările vor avea loc în weekendul 1 - 2 februarie.