"Băi, frate, ai greșit!". Jucătorul cu nume de la FCSB care i-a șocat pe Panduru, Nicoliță și Șumudică: "Nu vrea performanță!"

Discursul avut de Andrei Vlad (25 de ani) la finalul meciului pierdut de FCSB în Giulești, scor 2-0, i-a atras portarului de rezervă al campioanei critici din toate direcțiile. Rând pe rând, Basarab Panduru, Bănel Nicoliță și Marius Șumudică s-au arătat siderați de modul în care privește fotbalul cel poreclit cândva "Messi al portarilor" și au folosit cuvinte dure la adresa goalkeeper-ului aflat aproape de despărțirea de clubul roș-albastru.

Titularizat în locul lui Ștefan Târnovanu pentru a bifa cele 90 de minute care să-i aducă medalia de campion, Vlad a greșit la ambele reușite ale adversarilor, dar interviul de după meci l-a prins relaxat, cu zâmbetul pe buze, ușor arogant față de reporteri. Iar analiștii TV din fotbalul românesc nu au ezitat să-l taxeze.

"Nu acceptă să fie rezervă, dar, dacă te uitai azi la meciul ăsta, îl luai undeva? Și după un an, și înainte, cam la fel sunt toate meciurile. Problema e că el are o din asta așa, vede lucrurile, mergem înainte. Dar cum vezi înainte și o iei doar înapoi? Ne uităm înainte și o luăm doar înapoi!", a reacționat Basarab Panduru, la Orange Sport.

"Băi, frate, ai greșit!" / "Nu-și dorește performanță"

Fost fotbalist recunoscut pentru determinarea cu care ataca fiecare meci, fie că era un sfert UEFAntastic sau un simplu amical, Bănel Nicoliță s-a arătat șocat de declarațiile lui Vlad. Îi reproșează acestuia incapacitatea de a-și asuma golurile încasate de la Funsho și Petrila, dar și zâmbetele de după partida din Grant:

"De aia suntem unde suntem! Că ne mulțumim cu puțin și le convine să câștige 5.000 de euro. De aia când ajungem afară...A spus că el nu a fost de vină la niciun gol. Nu sunt de aceeași părere cu el. Bă, frate, ai două goluri luate pe greșelile tale! Până la urmă ai greșit!



Eu înțeleg că nu ai meciuri, nu joci un an de zile, nu ești concentrat. E greu după 12 luni de zile în care nu joci. Dar să spui râzând că nu ai nicio vină. Ești la FCSB, joci într-un derby! Nu poți să mergi într-un derby cu zâmbetul pe buze și să te bată Rapid cu 2-0. Nu ai jucat cu UTA, să mă ierte!", au fost cuvintele lui Bănel, la Prima Sport.

Uimit și el de nuanțele din discursul lui Vlad, Marius Șumudică nu înțelege cum un fotbalist poate aborda un derby într-o astfel de manieră și consideră că atitudinea lui Vlad e una a unui jucător care nu-și dorește marea performanță:

"Râdea întruna ca și cum...Îmi respect contractul, stau, mai am șase luni. Nu-și dorește performanță. În momentul în care accepți ce se întâmplă în momentul de față înseamnă că nu-și dorește mai mult. Cum să vii râzând și să spui că mai ai șase luni, e bine, s-a făcut focul? Cu mentalitatea asta nu juca la mine niciodată! De la a-ți dori să joci, la a pierde un meci și să vii cu zâmbetul pe buze...", a punctat fostul atacant al Rapidului.

Gigi Becali îi arată ușa

Incapabil să poarte o luptă în adevăratul sens al cuvântului cu Ștefan Târnovanu, Andrei Vlad se pregătește de plecarea de la FCSB la șapte ani de la momentul în care Gigi Becali plătea 400.000 de euro pentru a-l "fura" din curtea rivalilor de la Universitatea Craiova. Dacă în urmă cu câteva sezoane îi prevestea un viitor strălucitor, omul de afaceri care conduce noua campioană s-a convins că s-a înșelat și e gata să-l trimită la o altă echipă:

"Dacă ai trei copii pe teren și ai posesia mai mare decât Rapid, toată echipa mi-a plăcut, mai puțin Vlad. La primul gol respinge, putea să rețină. N-a fost șut tare. A doua minge n-a fost tare. Nu are rost să mai zic de băiat. Poate își găsește să se ducă și el undeva", spunea Becali, duminică seară, imediat după înfrângerea contra rivalei din Giulești, a treia în patru meciuri jucate în actuala stagiune.

Declarația lui Vlad care i-a atras criticile

"Pentru noi acest meci nu mai conta, dar suntem fericiți, suntem campioni, eu n-am venit în vacanță aici, am venit să joc fotbal, să-mi fac treaba. Nu-mi reproșez absolut nimic, dar nu se termină nimic aici, mergem înainte, privim înainte.

Viitorul meu este incert, îmi doresc să joc, asta am declarat mereu, sunt aici, am contract până în iarnă, îl respect și după vom vedea ce se va întâmpla. Vorbiți cu conducerea echipei de oferte. Nu cred că am acceptat statutul de rezervă, am fost nevoit, nu înseamnă că am acceptat. Sunt perioade dificile în cariera unui sportiv, dar asta este", le-a spus Vlad reporterilor după singurul meci prins pentru FCSB în acest sezon.